تنور الطين .. صناعة تصارع للبقاء في العراق

2022/10/08 | 17:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يعتبر التنور المصنوع من الطين من أقدم وسائل صناعة الخبز في...

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صناعة تصارع للبقاء في العراق أولاً على المسلة.

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