إسرائيل ولبنان.. اتفاق أم حرب؟

2022/10/08 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل انتهى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قبل أن يولد؟.وهل الحرب هي البديل عن الاتفاق بين البلدين؟.وهل يحرم نتنياهو بايدن من احراز نصر دبلوماسي في الشرق الأوسط؟.

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