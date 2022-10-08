2022/10/08 | 18:15 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من إدارة الأعمال إلى الشيف .. ما هي قصة زينب؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 63J_qwOpwX8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من إدارة الأعمال إلى الشيف .. ما هي قصة زينب؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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