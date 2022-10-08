فتح جسري الجمهورية والسنك أمام حركة السير وسط بغداد

2022/10/08 | 18:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم السبت، بفتح جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة بغداد، أمام حركة السير.

وقال الفريق سليم للوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إنه “صدرت الأوامر بإعادة فتح جسري السنك أولاً ومن ثم الجمهورية أمام حركة السير”.

وأضاف، أنه “ستتم إعادة فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة والقطعات الأمنية عادت لوضعها الطبيعي”، لافتاً إلى أنه “فيما يخص أعمال صيانة جسر الجمهورية، فالموضوع فني من اختصاص مديرية الطرق والجسور وهي من ستحدد مدى الحاجة لفتح جزئي فيه أو بالكامل لحين اكتمال أعمال الصيانة”.

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