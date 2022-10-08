الأمن الوطني العراقي يطيح بمبتز إلكتروني ساوم فتاةً عربية الجنسية

2022/10/08 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

الأمن الوطني يطيح بمبتز إلكتروني ساوم

فتاةً عربية الجنسية.

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يواصل جهاز الأمن الوطني جهوده في الحد

من ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني وآثارها

السلبية على المجتمع.



فبعد النظر في

الشكوى ا

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