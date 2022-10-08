2022/10/08 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، باستضافة وزيري المالية والتخطيط غداً.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه اللجنة المالية النيابية باستضافة وزير المالية وكالةً ووزير التخطيط والكوادر المتقدمة المعنية بتنفيذ خطة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية غدا؛ للوقوف على التقاطع الحاصل بتنفيذ القانون بين الوزارتين، وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال الجلسة المقبلة".

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