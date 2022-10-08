التربية: المحاضرون أصبحوا جزءاً من الملاك ولا يمكن إيقاف رواتبهم

2022/10/08 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن الحديث عن انقطاع رواتب المحاضرين مع انتهاء قانون الأمن الغذائي غير دقيق، فيما أشارت إلى أن المحاضرين شملوا بجميع امتيازات وضوابط الملاكات التربوية بما فيها الرواتب.

وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الحديث عن انقطاع رواتب المحاضرين مع انتهاء قانون الأمن الغذائي نهاية العام الحالي، غير دقيق"، مؤكداً أنه "لا يمكن لرواتب المحاضرين أن تنقطع لأنهم أصبحوا جزءاً من الملاك التربوي".

وأضاف القيسي، أن "رواتب المحاضرين إذا تم إيقافها يعني قطع رواتب جميع الملاكات، لأنهم تم شمولهم بالإجازات والأمومة والتنقل والانتساب في الدراسات العليا وبكل امتيازات وضوابط الملاكات التربوية".

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