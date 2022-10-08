2022/10/08 | 18:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران.. الحرس الثوري يهدد سلطات إقليم كردستان باستئناف الهجمات في حال استمرار عمل الجماعات الإرهابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/08 | 18:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. الحرس الثوري يهدد سلطات إقليم كردستان باستئناف الهجمات في حال استمرار عمل الجماعات الإرهابية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران.. الحرس الثوري يهدد سلطات إقليم كردستان باستئناف الهجمات في حال استمرار عمل الجماعات الإرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).