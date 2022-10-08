ريبر أحمد يطرح ثلاثة خيارات لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

2022/10/08 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح وزير داخلية اقليم كردستان، ريبر احمد، السبت، ثلاثة خيارات لحسم المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية.

وقال أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية في ملتقى القضية الكردية في الشرق الأوسط في اربيل إن “هناك خيارات لحسم مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية، منها تحديد المرشح من قبل من يملك اغلبية نيابية كردية، أو العودة لاختيار المرشح الكردي من قبل الكتل الكردستانية على غرار 2014”.

وأضاف، “نحن مستعدون للعودة إلى برلمان كردستان لاختيار مرشح يمثل جميع القوى الكردية الممثلة في البرلمان”.

وتابع، “لا ينبغي اعتبار منصب الرئيس حصة او ملكا لحزب واحد، فالشخص الذي يصبح رئيسا ليس ممثلا لحزب، بل هو ممثل لجميع الكرد”.

كما أشار إلى أنهم “لن يقبلوا بوجود مرشحين اثنين للتنافس على الرئاسة داخل مجلس النواب في إشارة الى تجربة 2018”.

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