التنور الطيني..ورغم تطور الزمن لا تزال الأسر العراقية تتمسك به

2022/10/08 | 18:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر "التنور" المصنوع من الطين من أقدم وسائل صناعة الخبز في العراق.

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