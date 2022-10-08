الفساد يستنزف العراق.. ما حجمه وما دور الحكومة في محاربته؟

2022/10/08 | 18:39 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مندوبة الأمم المتحدة في العراق إن الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي فيه، وهو جزء من المعاملات اليومية، وذكرت أن الطبقة السياسية فشلت حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر.

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