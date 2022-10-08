"إدارة الدولة" يترقب اجتماعه الأول والحاسم بعد قليل بحضور السوداني - عاجل

2022/10/08 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم السبت، عن ترقب الاجتماع الاول لقادة ائتلاف إدارة الدولة لبحث عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتفعيل عمل البرلمان.وقالت المصادر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اجتماعا هاما سيعقد لائتلاف إدارة الدولة بحضور جميع القوى الشيعية والسنية الكردية بهذا الائتلاف في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بمنطقة الجادرية".وبينت ان "الاجتماع سيناقش اكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والإسراع بهذه العملية خلال الأيام المقبلة من خلال تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية، لغرض تكليف مرشح الاطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، بشكل رسمي بمهام تشكيل الحكومة"، مبينا ان "مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني سيكون حاضرا في الاجتماع".

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