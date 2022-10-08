وصول رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الى بغداد

2022/10/08 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بوصول رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الى العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وصل الى العاصمة بغداد".وأضاف ان "طالباني سيلتقي بعدد من الكتل السياسية لإكمال مباحثات تشكيل الحكومة وحسم منصب رئيس الجمهورية".

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