المقرر السابق للمالية النيابية: 10% من الضرائب فقط تصل لخزينة الدولة

2022/10/08 | 18:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية السابق احمد الصفار، السبت، أن ما يدخل إلى خزينة الدولة من الضرائب لا يتجاوز 10 في المائة من عمليات التحصيل، مبينا أن النسبة الحقيقية فتدخل ضمن جوانب التهرب الضريبي وجيوب أخرى خارج خزينة الدولة.

وقال الصفار إن “النظام الضريبي العراقي قديم ولا ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، ويحتاج البلد إلى إصلاح ضريبي شامل، وخطط كفيلة بمعالجة الفساد الكبير المستشري في مفاصل هذه المؤسسة”.

وأضاف، أن “العراق ما زال يعمل بقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، وهذا القانون قديم جداً ويحتاج إلى تغيير شامل”، مشدداً على “أهمية تغيير شكل إدارة هيئة الضرائب من خلال كوادر تعمل وفق تقنيات وأنظمة حديثة ومتطورة للقضاء على الفساد والاتفاقات المشبوهة.

وكشف الصفار عن أن “ما يدخل إلى خزينة الدولة من الضرائب لا يتجاوز 10 في المائة من عمليات التحصيل، أما النسبة الحقيقية فتدخل ضمن جوانب التهرب الضريبي وجيوب أخرى خارج خزينة الدولة”، مطالباً هيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بـ”التحقيق للكشف عن عمليات الفساد والهدر التي طاولت عمل هيئة الضرائب طوال السنوات الماضية”.

ويحقق القضاء العراقي حاليا بقضية اختفاء 800 مليون دولار من حساب تابع لدائرة الضريبة في مصرف الرافدين.

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