بغداد.. الإطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاةً عربية الجنسية

2022/10/08 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، الإطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاةً عربية الجنسية، جنوبي بغداد.

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