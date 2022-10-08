فيديو يُظهر لحظة هجوم مضاد للجيش الأوكراني ضد جنود روس.. وكشف حقيقة ما جرى

2022/10/08 | 18:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول وزارة الدفاع الروسية إنها حشدت بالفعل 200 ألف رجل يخضع الكثير منهم الآن لتدريب أساسي.ويُظهر مقطع فيديو جديد تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي مشاكل في عملية التعبئة بما في ذلك المجندين الذين ينامون على حصائر اليوغا ويشربون بكثرة.وفي تقرير فريد بليتجن مراسل CNN المزيد من التفاصيل عن الأحداث الجارية على أرض الواقع.

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