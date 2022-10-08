مواطنون حالمون في كربلاء.. لا نريد سوى الخدمات

2022/10/08 | 19:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقص الخدمات في تلك الاحياء يعود الى وجود نقص في التخصيصات المالية.

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