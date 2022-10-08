2022/10/08 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أشاد مواطنون التقتهم عدسة (بغداد اليوم) بـ"السلّة الغذائية" التي وزعتها وزارة التجارة، مؤكدين ان موادها المقدمة دعمت الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشادة مستمرة بالسلة الغذائية وموادها المقدمة لدعمها الطبقة الفقيرة والمتوسطة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشادة مستمرة بالسلة الغذائية وموادها المقدمة لدعمها الطبقة الفقيرة والمتوسطة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).