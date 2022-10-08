ألميريا يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني.. وتركي آل الشيخ يعلق

2022/10/08 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي ألميريا، المملوك من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، فوزه الثاني في الدوري الإسباني (لا ليغا) لموسم 2023/2022، على حساب نادي رايو فاليكانو.

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