أجل إبراز وجه بغداد الثقافي والحضاري.. الكاظمي يشدّد على مواصلة جهود إعمار العاصمة واعادة تأهيل نصب الحرية

2022/10/08 | 19:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اللجنة المشرفة على اعادة تأهيل نصب الحرية وحديقة الامة، وسط بغداد، بالالتزام بجدول التوقيتات لاكمالهما بالموعد المحدد، فيما شدد على مواصلة جهود إعمار بغداد وتأهيل شواخصها التأريخية والتراثية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً للجنة المكلفة بإعادة تأهيل نصب الحرية في ساحة التحرير، وحديقة الأمة وسط العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان أن” الكاظمي استمع إلى شرح مفصل قدمته اللجنة عن سير العمل ومراحل الترميم والتأهيل التي بوشر بهما، وتشمل حديقة الأمة ونصب الحرية وساحة التحرير ومقترباتها، حيث وصل العمل إلى مراحل متقدمة، ومن المقرر الانتهاء منه قريباً”.

وأشاد الكاظمي “بسير العمل الذي يشرف عليه شخصياً”، مشيراً إلى “أهمية الموقع لما يحمله من دلالة رمزية في وجدان العراقيين جميعاً، ولاسيما الشباب الذين يعدون ساحة التحرير ونصب الحرية تجسيداً لنضالات الشعب العراقي، وواجهة لحرية الرأي والتعبير، واستذكاراً للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية والإصلاح”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء “بضرورة الاهتمام بنوعية العمل وجودته، والالتزام بجدول التوقيتات”، مؤكدا على “مواصلة جهود إعمار بغداد وتأهيل شواخصها التاريخية والتراثية، والاهتمام بطبيعة الخدمات البلدية المقدمة”، وشدد على “أهمية تعاون الجميع من أجل إبراز وجه العاصمة الثقافي والحضاري”.

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