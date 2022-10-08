2022/10/08 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين ، اليوم السبت ، أن الاطار التنسيقي لن يطيل الامد في تحديد جلسة تمرير مرشح رئيس الجمهورية.

وقال حسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “التنسيقي يتطلع إلى تشكيل حكومة قادرة على الخروج من جميع الازمات التي حدثت في الحكومة الحالية”، مؤكدا أن “قيادات الاطار تعي جيداً سرعة تغير الاحداث والحذر من أن تنسف جميع المراحل المتقدمة التي وصل اليه الاطار الان”.

وأضاف، أن “هنالك أصوات تتعالى لأثارة الفوضى وتأزيم الوضع من أجل عرقلة تشكيل الحكومة، في حين أنها لا تمثل إلا جزءاً بسيطا من الشعب العراقي الذي يتوق لإكمال الحكومة الجديدة”.

وتابع، أن “ملف تشكيل الحكومة خطير جدا ويجب أتباع الاطر القانونية والدستورية في المضي لتشكيل حكومة تنهي الانسداد السياسي الحالي والصراع بين القوى السياسية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: التنسيقي لن يطيل الأمد في تحديد جلسة تمرير الرئيس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: التنسيقي لن يطيل الأمد في تحديد جلسة تمرير الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).