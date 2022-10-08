تأهيل أكبر مزرعة للزيتون في الأنبار

2022/10/08 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي، السبت، المباشرة بإعادة تأهيل أكبر غابة لزراعة الزيتون.

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة المحلية في الانبار وبدعم برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) باشرت بمشروع اعادة تأهيل مزرعة البيادر بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار”.

وأوضح أن “المزرعة تضم اكثر من 100 ألف شتلة من الزيتون”، مبينا أن “التأهيل يهدف الى ديمومة المزرعة التي اهملت منذ عام 2003 نتيجة عزو العراق من قبل امريكا وما تلالها من احداث امنية في المحافظة”.

وأضاف، أن “مساحة المزرعة تقدر بـ الف دونم وان كلفة اعادة تأهيلها 400 مليون دينار”، مبينا ان “منظومة طاقة شمسية ستقوم توليد الطاقة الكهربائية لاستخدامها بعمليات سقي الغابة لأغراض الانارة والاستخدامات الاخرى”.

ولفت الى أن “الجهات المشرفة على عملية تأهيل المشروع قامت بمد انبوب بطول 14 كيلو متر لسحب المياه من نهر الفرات”، مؤكدا ان “اعادة تأهيل مزرعة البيادر سوف يسهم في انتعاش زراعة الزيتون وعامل مشجع في التوجه الى استغلال الاراضي الزراعية المهملة منذ فترة طويلة من الزمن”.

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