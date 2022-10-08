تصعيد كردي حول منصب الرئاسة الاتحادية: 2018 شهد انتخاب رئيس بأغلبية شيعية لا كردية!

2022/10/08 | 19:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة قدّم السياسي الكردي ريبر أحمد، السبت، 2022-10-08، مقترحاً لاختيار المرشح لرئاسة...

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