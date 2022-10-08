2022/10/08 | 19:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر الرئيس إبراهيم رئيسي السبت 8/10/2022، أن الطلاب في إيران سيحولون دون...

ظهرت المقالة رئيسي يزور أول جامعة للإناث في إيران: طلابنا يدركون أحلام (العدو) الزائفة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي يزور أول جامعة للإناث في إيران: طلابنا يدركون أحلام (العدو) الزائفة ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي يزور أول جامعة للإناث في إيران: طلابنا يدركون أحلام (العدو) الزائفة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).