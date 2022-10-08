فيديو لطالبات جامعيات في طهران ينتفضن في وجه الرئيس الإيراني

2022/10/08 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رددت طالبات في طهران هتافات "أيها التائه"، في وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي زار حرم جامعتهن، السبت، وفق ناشطين.

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