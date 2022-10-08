2022/10/08 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انتقد عضوان في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، ما وصفها بـ”التخبط” في إدارة ملف التراخيص الآسيوية والدوري الممتاز، مطالبين بإقالة مسؤولين في الاتحاد لتعمدهما إلحاق الضرر بنادي الديوانية الرياضي، و”مجاملة” أندية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنتقادات لاذعة تطال لجنة تراخيص الاندية ومطالب بإقالة رئيسها المركز الخبري الوطني.

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