(بالصور).. المان سيتي يكتسح ضيفه ساوثهامبتون برباعية نظيفة

2022/10/08 | 20:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ساوثهامبتون برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية مانشستر سيتي كل من جواو كانسيلو (20) وفيل فودين (32) ورياض محرز (49) وإيرلنج هالاند (65).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي مؤقتا إلى الصدارة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الـ16.

وشكل مانشستر سيتي الخطورة الأولى، حين أرسل كانسيلو عرضية استقبلها محرز داخل المنطقة، وسدد كرة قوية تألق بازونو في التصدي لها.

وعاد السيتي للمحاولة من جديد بعرضية من كانسيلو من الجانب الأيسر، تابعها محرز بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة.

وأهدر السيتي فرصة محققة لافتتاح التسجيل، بعدما أرسل فودين بينية لهالاند الذي انفرد بحارس ساوثهامبتون وسدد كرة اصطدمت بالقائم.

وتابع النجم الجزائري رياض محرز كرة مبعدة من دفاع ساوثهامبتون على حدود المنطقة، مسددا كرة على الطائر ذهبت بعيدا عن المرمى.



وافتتح السيتي التسجيل بانطلاقة من كانسيلو من الجانب الأيسر، تلاعب خلالها ببراوس، قبل أن يسدد كرة قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وحاول مانشستر سيتي إضافة الهدف الثاني، بتسديدة قوية من نجمه المتوهج فيل فودين من داخل المنطقة تألق الحارس بازونو في التصدي لها.

ونجح السيتي في إضافة الهدف الثاني، بتمريرة سحرية من دي بروين لفودين داخل المنطقة، لينفرد بالحارس ويسدد كرة ساقطة متقنة سكنت الشباك.

وبحث فودين عن إضافة الهدف الثاني له في المباراة، بتسديدة من داخل المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي (2- صفر).

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة، بتسديدة من نجمه البرتغالي برناردو سيلفا من داخل المنطقة، لكنها مرت إلى جوار القائم.



ونجح السيتي في إضافة الهدف الثالث، بعدما أرسل رودريجو عرضية داخل المنطقة، تابعها محرز بتسديدة رائعة على الطائر سكنت الشباك.

وسعى هالاند لتدوين اسمه في قائمة المسجلين، عندما تلقى عرضية أرضية داخل المنطقة من قبل فودين، مسددا كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتمكن هالاند من إضافة الهدف الرابع، بعرضية من كانسيلو داخل المنطقة، تابعها هالاند بتسديدة مباشرة مرت من بين قدمي الحارس وسكنت الشباك.

وكاد جريليش أن يضيف الهدف الخامس، بعدما تلقى تمريرة من هالاند، مسددا كرة قوية تألق حارس ساوثهامبتون في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومن تلك الركنية ارتقى أكي لعرضية، مسددا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم، ثم سدد البديل جوميز من الجانب الأيسر لكنها مرت إلى جوار القائم.

وفي ظهور هجومي نادر لساوثهامبتون، سدد بيرود كرة من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدا عن المرمى، لينتهي اللقاء بفوز السيتي برباعية نظيفة.

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