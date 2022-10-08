إحتجاز مدير مكافحة المخدرات في ذي قار.. وهذه الأسباب

2022/10/08 | 20:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني مطّلع في ذي قار، اليوم السبت، عن أسباب احتجاز مدير مكافحة المخدرات في المحافظة، مؤكداً أن القيادة في المحافظة تجري اتصالات عالية المستوى لغرض الإفراج عنه.

وذكر المصدر، أن “مدير مكافحة المخدرات في ذي قار العميد أياد السعيدي، أطاح بعصابة بينها مسؤول في مكافحة المخدرات بتهمة التلبس في الرشوة، وتم تشكيل مجلس تحقيقي بالواقعة”.

وبين أن “اللجنة التحقيقية المشكلة من بغداد أمرت باحتجاز مدير مكافحة المخدرات السعيدي، على ذمة التحقيق”.

وبيّن المصدر، أن “تصرف اللجنة التحقيقية أثار حفيظة القيادة الأمنية في ذي قار، إذ باشرت الأخيرة باجراء اتصالات عالية المستوى مع بغداد، لغرض الغاء قرار اللجنة والافراج عن العميد المحتجز”.

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