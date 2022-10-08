قيادي كردي يقدم مقترحاً لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية

2022/10/08 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان لم اكن كردياً فلن تأتيني الفرصة ضمن إطار النظام السياسي الحالي للعراق.

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