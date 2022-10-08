الخزعلي يكشف عن تفاصيل جديدة تخص محاولة اغتياله - عاجل

2022/10/08 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، السبت، عن "جماعة خارجة عن القانون" قامت بمحاولة اغتياله مساء امس، داعيا الأجهزة الامنية لمنع وجود تلك الجماعة في المحافظة وضربها بيد من حديد، وفقا لقوله.

وقال الخزعلي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "العصابات التي استهدفتني حاولت العبث بأمن البصرة خلال الفترة الماضية وهي ذات المجموعة التي استهدفت الشيخ خالد الملا وقصفت مستشفى الحشد الشعبي في القصور الرئاسية وسط تواجد جرحى القوات الأمنية من الدفاع والداخلية وعليه فأن الجهات الاستخبارات مطالبة بالكشف عن الجهات واعلانها للرأي العام وعدم التهاون بهذا الملف".

واضاف انه "من الضروري فرض القانون بشكل حقيقي في البصرة ونتطلع الى تحسن الوضع بعد وصول لواء الجيش المرسل من بغداد"، محملا "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مسؤولية الخلل الأمني في البصرة والعراق".

ودعا الخزعلي إلى "نزع السلاح خارج الدولة والمضي باعادة الاستقرار إلى جميع المحافظات سيما البصرة التي ينتظرها تنظيم بطولة كأس الخليج المقرر اقامته مطلع العام المقبل وسط استقرار امني".

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