2022/10/08 | 20:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sHgyM9wEzZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلول الاطار انتهت والامر متروك للصدر.. باب الحنانة يغلق بوجه بلاسخارت | اخبار الثامنة 2022/10/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلول الاطار انتهت والامر متروك للصدر.. باب الحنانة يغلق بوجه بلاسخارت | اخبار الثامنة 2022/10/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).