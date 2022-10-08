شاهد بالفيديو.. الحوار الحقيقي المفقود.. العراق بين العودة الى أصل المشكلة أو الذهاب إلى تعقيدات جديدة

2022/10/08 | 20:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RCw0AVGO3ZY

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