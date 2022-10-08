2022/10/08 | 20:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجنيد رجال للقتال في حربه في أوكرانيا في حدوث طوابير لنزوح جماعي في روسيا.وتحدث إيفان واتسون مراسل CNN مع بعض الأشخاص من الآلاف الذين تركوا وطنهم وراءهم في تحدٍ لبوتين ورفضهم المشاركة في الحرب على أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تحد لأمر تعبئة بوتين للحرب في أوكرانيا.. شاهد طوابير الروس المغادرين لوطنهم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تحد لأمر تعبئة بوتين للحرب في أوكرانيا.. شاهد طوابير الروس المغادرين لوطنهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).