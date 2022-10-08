الزراعة: تشكيل لجنة فنية بتوجيه من مكتب الكاظمي لتنفيذ 3 مهام

2022/10/08 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تشكيل لجنة فنية بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإنجاز 3 مهام على صلة بظاهرة الجزر العشوائي.وقال مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة إحدى دوائر وزارة الزراعة، ماجد خلف الكعبي، للوكالة الرسمية، إنه “تم تشكيل لجنة فنية حكومية بأمر من مكتب رئيس مجلس الوزراء من أجل تنفيذ 3 مهام تتمثل بالحد من عمليات الجزر خارج المجازر، وثانياً انتاج لحوم بمواصفات صحية عالية صالحة للاستهلاك البشري، وثالثاً ضمان جزر الحيوانات بمجازر رسمية تخضع لرقابة الجهات الحكومية المختصة”.وأضاف الكعبي، أن “اللجنة باشرت بأعمالها برئاسة الوكيل الفني لوزارة الزراعة وعضوية الوزارات ذات العلاقة وأمانة بغداد وهيئة الاستثمار من أجل خطوات سريعة لإنشاء مجازر صغيرة بمواصفات فنية حديثة تغطي الحاجة الفعلية للأسواق المحلية استناداً إلى عدد السكان ومعدل الاستهلاك والتقسيم الإداري للمحافظات والتي ستساعد في القضاء على ظاهرة الجزر العشوائي مستقبلا”.

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