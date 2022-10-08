ناحية في النجف تستغيث بسبب دخان معامل “الكور”

2022/10/08 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعاني ناحية الحيدرية في محافظة النجف الأشرف من مشكلة انبعاث الدخان الكثيف من معامل الطابوق والتي تؤثر بشكل كبير على صحة سكانها، وتتسبب بالكثير من الحالات المرضية والخطيرة منها.ويقول مدير ناحية الحيدرية أحمد تقي جودة الياسري للوكالة الرسمية، إن “انبعاث الدخان الكثيف من معامل الطابق (الكور) من الظواهر السلبية وغير القانونية المستشرية منذ عقود، وهذا المعامل مستمرة بالعمل دون تطبيق الإجراءات المقللة لهذه الانبعاثات على حساب صحة اﻻنسان والحيوان، والبعض من سكان الناحية اضطر لتغيير مكان سكنه بعيداً عنه”.

وأضاف، أن “معامل الطابوق (الكور) تقع خارج الحدود الإدارية للنجف في ناحية الحيدرية وهي بدائية وتستخدم النفط الأسود كوقود واحتراقه يحول الدخان إلى كتل كثيفة تجوب الحيدرية ولأنها تتواجد خارج الحدود الإدارية فإن ذلك يحول دون اتخاذ اجراءات قانونية بحق تلك المعامل وازالتها”.ودعا مدير ناحية الحيدرية محافظ كربلاء المقدسة للتعاون مع الناحية في ملاحقة اصحاب المعامل سواء كانوا ضمن محافظة النجف الاشرف او ضمن محافظة كربلاء المقدسة لأنها تؤثر كذلك على الناحية واتخاذ اﻻجراءات القانونية بحقهم”، مطالبا “قيادة العمليات وقيادة الشرطة في المحافظتين بمتابعة الصهاريج غير المرخصة التي تنقل مادة النفط اﻻسود، وتوجيه نقاط التفتيش الامنية بعدم السماح بمرور الصهاريج التي تحمل مادتي الكاز والنفط اﻻسود الى معامل الطابوق (الكور)”.

وطالب كذلك “وزارة الداخلية بتوجيه قيادات الشرطة بملاحقة اصحات الصهاريج الذين ينقلون مادة النفط اﻻسود الى هذه الكور البدائية”، مؤكدا “وجود تقارير من مستشفى الحيدرية حول حالات الاختناق التي يتعرض لها ابناء الناحية وخاصة المصابين بامراض الربو وحساسية القصبات، او اﻻطفال وكبار السن”.ولفت إلى أن “عدد حالات الاختناق التي تصل الى المستشفى تتراوح بين 25 الى 30 يوميا، فضلا عن تأثير الدخان على المحاصيل الزراعية والتمور والحمضيات والمزروعات الاخرى التي تتأثر بالغازات المنبعثة من معامل الطابوق والتي تتسبب احيانا بحالات تسمم”.

من ناحيته أكد مدير اعلام دائرة الصحة في محافظة النجف الاشرف ماهر ياسر العبودي، أن “مستشفى الحيدرية العام يستقبل الكثير من حالات اﻻختناق وحالات امراض العجز التنفسي، وأن اغلب هذه الحالات هي بسبب دخان معامل الطابوق البدائية”، داعيا “الحكومة الى متابعة هذه المعامل ومحاسبتها كونها تؤثر سلبا على صحة المواطنين، اضافة الى تأثيرها على المحاصيل الزراعية”.

بدوره أوضح المواطن محمود رياض من اهالي ناحية الحيدرية بأن “الناحية تسجل حالات اختناق مستمرة بسبب معامل الطابوق التي تعرف (بالكور)، مشيرا الى أن “هذه المعامل تسببت بحالات مرضية مزمنة وامراض سرطانية أدت الى وفاة اكثر من 100 شخص تقريبا من منطقة واحدة”.

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