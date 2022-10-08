2022/10/08 | 21:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: خريطة تجارية دولية جديدة تتشكل على وقع العقوبات الغربية الأخيرة على...

ظهرت المقالة روسيا وإيران تفعّلان ممر الشمال الجنوب: منافس قوي لقناة السويس أولاً على المسلة.

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