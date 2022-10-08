شرطة كربلاء تكشف عملية سرقة تُقدر بأكثر من 100 مليون دينار عراقي

2022/10/08 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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استطاعت مفارز قسم مكافحة الإجرام في كربلاء من كشف عملية سرقة لإحدى الدور السكنية في المحافظة تقدر بأكثر من 100 مليون دينار عراقي،وتمت العملية بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام بتعرض إحدى دور المواطنين للسرقة، ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه الى محل الجريمة لبيان ملابسات الحادث، وتبين سرقة مبلغ من المال قدره ثلاثة عشر الف وخمسمئة دولار أمريكي، ومخشلات ذهبية متنوعة تقدر قيمتها بسبعين مليون دينار عراقي من قبل فاعل مجهول، وعند التحري وجمع المعلومات عن السراق ومقاطعتها حامت الشبهات حول أحد المتهمين، وبعد الحصول على الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم له على مدى يومين والقبض عليه، وبعد التعمق معه بالتحقيق ومواجهته بالأدلة اعترف صراحةً قيامه بسرقة الدار بالاشتراك مع إحدى المتهمات، حيث قاما بصرف المبالغ المالية على ملذاتهما الشخصية، كما تم ضبط جميع المخشلات الذهبية بدار المتهمة وصدقت أقوالهما قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وإحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.

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