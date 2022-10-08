نائب رئيس البرلمان يوجه بتشكيل لجنة تحقيقة حول اعمام يخص الرسوب بمادة اللغة الكردية (وثيقة)

2022/10/08 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، اليوم السبت، اعماماً الى وزارة التربية يخص مادة اللغة الكردية.

وقال إعلام عبدالله عبر وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم) ان "نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله وجه اعماماً الى وزارة التربية يخص مادةاللغة الكردية".

أدناه نص الوثيقة:

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