الساعدي يوجه سؤالاً الى الإطار يخص تغيير سعر صرف الدولار - عاجل

2022/10/08 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد وجه القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، اليوم السبت، سؤالاً الى الاطار التنسيقي بشأن تغيير سعر صرف الدولار.وقال الساعدي في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، انه "بعد عودة مجلس الخاسرين للانعقاد مؤقتا وعدم وجود نواب الكتلة الصدرية في المجلس ليعارضوا الكتل الاطارية في توجهاتها هل سيقوم الاطار بتخفيض سعر الدولار".؟ادناه نص التغريدة:

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