2022/10/08 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجموعة الإعلام المستقل: أنا ومن معي خدّام لكل عراقي مسّه الضرر والظلم البزاز يدخل الفرح إلى بيوت المتعفّفين بيوم ميلاد سيد الكائنات بغداد – ندى شوكت استجاب رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لجميع مناشدات المواطنين خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمدينة الاعظمية في بغداد ،وأمر بتسديد ديون المتعففين ومساعدتهم في العلاج والدراسة […]

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