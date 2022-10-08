2022/10/08 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تطمئن العقود بتوفّر التخصيصات حال تعذّر تشريع الموازنة البرلمان يقرّر تدويل إعتداءات الجوار ويفوّض الحكومة الحفاظ على السيادة بغداد – قصي منذر قرر مجلس النواب ، تدويل قضية اعتداءات الجوار على السيادة ،بتقديم بند طارئ خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، للمطالبة بوقف الانتهاكات الخارجية على اراضي العراق.وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال […]

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