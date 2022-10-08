2022/10/08 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي : توجّه لإنشاء محطة سعة ألفي ميكاواط إعتقال منتسب أقدم على قتل ضابط في ذي قار الناصرية – باسم الركابي كشف محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ، عن مساع لانشاء محطة توليد سعة الفي ميكا واط في المحافظة ، للوصول الى الاكتفاء الذاتي في انتاج الطاقة الكهربائية. وقال الغزي في بيان تلقته (الزمان) […]

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