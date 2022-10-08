(صور).. تشيلسي يتغلب على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة ويحتل المركز الرابع من الدوري الانكليزي

2022/10/08 | 21:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج تشيلسي من موقعته مع ضيفه وولفرهاميتون فائزاً 3- صفر، على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف اللقاء، الألماني كاي هافرتز في الدقيقة (45+3) والأمريكي كريستيان بوليسيتش بالدقيقة (54) والألباني أرماندو بروخا بالدقيقة (90)،.

وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

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