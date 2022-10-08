2022/10/08 | 21:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر النجم هاني سلامة مؤشرات البحث “جوجل”، وذلك عقب نشر صور له من داخل المسجد النبوي الشريف، والتي جاءت بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وعلق هاني سلامة على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا “من أطهر بقاع الأرض ..جمعة مباركة عليكم جميعًا بإذن الله”.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجم هانى سلامة، حقق نجاحاً كبيراً فى مسلسله خلال شهر رمضان الماضى “ملف سرى”، وذلك على المستوى النقدى والجماهيرى، لتستمر نجاحاته الدرامية التي حققها خلال السنوات الأخيرة بسلسلة من المسلسلات التى نالت إعجاب الجمهور، وعبرت عن فترة مهمة في تاريخ هانى سلامة الفني”.

وفى آخر ظهور للنجم هانى سلامة، عبر منصات التواصل الاجتماعى، نشر صورة له من أحدث جلسة تصوير له، على حسابه بموقع “إنستجرام”، بإطلالة صيفية، من وسط البحر، مرتديا قبعة، وعلق على الصورة “نهاركم سعيد بإذن الله”، وقد نشر هانى قبل ثلاثة أيام، صورته من الحرم النبوى، وعلق عليها جمعة مباركة علينا جميعا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالصور).. هاني سلامة يحتفل بالمولد النبوي الشريف “من أطهر بقاع الأرض.. جمعة مباركة عليكم بإذن الله”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالصور).. هاني سلامة يحتفل بالمولد النبوي الشريف “من أطهر بقاع الأرض.. جمعة مباركة عليكم بإذن الله”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).