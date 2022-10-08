بالصور.. فتح جسرين وسط بغداد

2022/10/08 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لأعمال فتح جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد.

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