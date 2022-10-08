كيف أبادت المسيّرات الأوكرانية

2022/10/08 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الضوء على كيفية استغلال الأوكرانيين للطائرات المسيرة من أجل إبادة بطاريات المدفعية الروسية وتدمير مخزون أعتدة الروس في مدينة خيرسون التي تحتل موسكو أجزاء واسعة منها.

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