توجيه نيابي بشأن إعمام يخص مادة اللغة الكردية

2022/10/08 | 21:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلك التعاميم الصادرة والإجراءات مخالفة صريحة للمادة (4) أولاً من الدستور.

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