تفاعل مع فوز نيوكاسل بـ

2022/10/08 | 21:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نظيره برينتفورد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة الّتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك"، مساء السبت، وضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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