اصابات سرطانية و100 وفاة من منطقة واحدة.. معامل الطابوق البدائية “تخنق” احدى نواحي النجف

2022/10/08 | 22:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مدير ناحية الحيدرية في محافظة النجف احمد الياسري، عن تسجيل حالات اختناق يومية ووفيات جراء دخان معامل الطابوق البدائية “الكور”، فضلا عن حالات السرطان المسجلة بسببها.

وقال مدير ناحية الحيدرية أحمد تقي جودة الياسري إن “انبعاث الدخان الكثيف من معامل الطابق (الكور) من الظواهر السلبية وغير القانونية المستشرية منذ عقود، وهذا المعامل مستمرة بالعمل دون تطبيق الإجراءات المقللة لهذه الانبعاثات على حساب صحة اﻻنسان والحيوان، والبعض من سكان الناحية اضطر لتغيير مكان سكنه بعيداً عنه”.

وأضاف، أن “معامل الطابوق (الكور) تقع خارج الحدود الإدارية للنجف في ناحية الحيدرية وهي بدائية وتستخدم النفط الأسود كوقود واحتراقه يحول الدخان إلى كتل كثيفة تجوب الحيدرية ولأنها تتواجد خارج الحدود الإدارية فإن ذلك يحول دون اتخاذ اجراءات قانونية بحق تلك المعامل وازالتها”.

ودعا مدير ناحية الحيدرية محافظ كربلاء المقدسة للتعاون مع الناحية في ملاحقة اصحاب المعامل سواء كانوا ضمن محافظة النجف الاشرف او ضمن محافظة كربلاء المقدسة لأنها تؤثر كذلك على الناحية واتخاذ اﻻجراءات القانونية بحقهم”، مطالبا “قيادة العمليات وقيادة الشرطة في المحافظتين بمتابعة الصهاريج غير المرخصة التي تنقل مادة النفط اﻻسود، وتوجيه نقاط التفتيش الامنية بعدم السماح بمرور الصهاريج التي تحمل مادتي الكاز والنفط اﻻسود الى معامل الطابوق (الكور)”.

من ناحيته أكد مدير اعلام دائرة الصحة في محافظة النجف الاشرف ماهر ياسر العبودي، أن “مستشفى الحيدرية العام يستقبل الكثير من حالات اﻻختناق وحالات امراض العجز التنفسي، وأن اغلب هذه الحالات هي بسبب دخان معامل الطابوق البدائية”، داعيا “الحكومة الى متابعة هذه المعامل ومحاسبتها كونها تؤثر سلبا على صحة المواطنين، اضافة الى تأثيرها على المحاصيل الزراعية”.

بدوره أوضح المواطن محمود رياض من اهالي ناحية الحيدرية بأن “الناحية تسجل حالات اختناق مستمرة بسبب معامل الطابوق التي تعرف (بالكور)، مشيرا الى أن “هذه المعامل تسببت بحالات مرضية مزمنة وامراض سرطانية أدت الى وفاة اكثر من 100 شخص تقريبا من منطقة واحدة”.

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