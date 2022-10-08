2022/10/08 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع عائلة مسيحية مكونة من 9 أفراد بحادث مروري وقع على طريق القوش – شيخان الى الشمال من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وقال المصدر لـ /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادث سير “مروع” يحصد أرواح عائلة مسيحية في الموصل المركز الخبري الوطني.

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